انخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات

درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. أرقام يهتم المواطن المصري بالبحث عنها في صباح كل يوم خاصة في فصل الصيف، ويتابع بيانات هيئة الأرصاد الجوية باهتمام.



انخفاضات في درجات الحرارة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من أمس بدأت البلاد تشهد تحسن نسبي فى الأحوال الجوية وإنخفاض فى درجات الحرارة بعد إرتفاعات طفيفة، مشيرا إلى أن هناك تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية وإنخفاض درجات الحرارة.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولي”، أنه مازالت نسب الرطوبة مرتفعة نسبيا وهذا أمر طبيعي فى مثل هذا الوقت من العام، موضحا أن القاهرة الكبري تسجل ما بين الـ32 إلى 33 درجة، ولكن مع استمرار نسب الرطوبة نشعر بها أنها 35 درجة.

شبورة مائية

وتابع أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بالبلاد خلال فترة الصباح الباكر، على بعض الطرق حتي الساعة التاسعة صباحا فى بعض الأيام، لافتا إلى أنه مع تقدم ساعات النهار هناك تكون لبعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مفرقة من محافظات ومدن الساحل الشمالي وبعض محافظات شمال الوجه البحري.

وأشار إلى أن هناك نسمات رياح خفيفة تؤدي إلى تلطيف الأجواء خاصة فى فترات المساء أو الأماكن الذى يوجد بها ظل، متابعا أنه حتي الأن ولمدة اسبوع قادم تظل درجات الحرارة تتراوح ما بين ال32 إلى 34 درجة فى القاهرة الكبري.





تراجع درجات الحرارة

تشهد مصر اليوم الأربعاء 17 من سبتمبر 2025 أجواءً خريفية مائلة للاعتدال، مع بداية تراجع درجات الحرارة التي تمثل مقدمة فعلية لدخول فصل الخريف رسميًا مع نهاية الشهر الجاري وبداية أكتوبر المقبل.

وتكشف التحديثات الأخيرة عن مؤشرات إيجابية في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مع فرص ضعيفة لسقوط الأمطار وتراجع في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.



من المتوقع وفق لهيئة الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، حيث تسجل بعض مدن الدلتا 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية للعظمى.

منخفض جوي

كما يبدأ تمركز منخفض جوي ضحل أمام السواحل الشمالية، يعمل على تعزيز نشاط الرياح الشمالية الغربية المعتدلة، مما يسهم في تحسين الإحساس بدرجات الحرارة وتخفيف حدة الرطوبة.

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، تحديدًا بين الساعة الرابعة والثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة السائقين بتوخي الحذر وتهدئة السرعة حفاظًا على السلامة العامة.

الملاحة البحرية

وأشارت الأرصاد إلى احتمال اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، مع ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف فوق سطح البحر، وهو ما يستدعي الحذر من جانب مرتادي البحر والأنشطة البحرية.