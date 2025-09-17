قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
انخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات

هاني حسين

درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. أرقام يهتم المواطن المصري بالبحث عنها في صباح كل يوم خاصة في فصل الصيف، ويتابع بيانات هيئة الأرصاد الجوية باهتمام.
 

انخفاضات في درجات الحرارة 

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من أمس بدأت البلاد تشهد تحسن نسبي فى الأحوال الجوية وإنخفاض فى درجات الحرارة بعد إرتفاعات طفيفة، مشيرا إلى أن هناك تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية وإنخفاض درجات الحرارة.

ارتفاع نسب الرطوبة 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية  عبر فضائية “الأولي”، أنه مازالت نسب الرطوبة مرتفعة نسبيا وهذا أمر طبيعي فى مثل هذا الوقت من العام، موضحا أن القاهرة الكبري تسجل ما بين الـ32 إلى 33 درجة، ولكن مع استمرار نسب الرطوبة نشعر بها أنها 35 درجة.

 

شبورة مائية 

وتابع أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بالبلاد خلال فترة الصباح الباكر، على بعض الطرق حتي الساعة التاسعة صباحا فى بعض الأيام، لافتا إلى أنه مع تقدم ساعات النهار هناك تكون لبعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مفرقة من محافظات ومدن الساحل الشمالي وبعض محافظات شمال الوجه البحري.

وأشار إلى أن هناك نسمات رياح خفيفة تؤدي إلى تلطيف الأجواء خاصة فى فترات المساء أو الأماكن الذى يوجد بها ظل، متابعا أنه حتي الأن ولمدة اسبوع قادم تظل درجات الحرارة تتراوح ما بين ال32 إلى 34 درجة فى القاهرة الكبري.



تراجع درجات الحرارة 

تشهد مصر اليوم الأربعاء 17 من سبتمبر 2025 أجواءً خريفية مائلة للاعتدال، مع بداية تراجع درجات الحرارة التي تمثل مقدمة فعلية لدخول فصل الخريف رسميًا مع نهاية الشهر الجاري وبداية أكتوبر المقبل.

وتكشف التحديثات الأخيرة عن مؤشرات إيجابية في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مع فرص ضعيفة لسقوط الأمطار وتراجع في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.


من المتوقع وفق لهيئة الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، حيث تسجل بعض مدن الدلتا 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية للعظمى.

منخفض جوي

كما يبدأ تمركز منخفض جوي ضحل أمام السواحل الشمالية، يعمل على تعزيز نشاط الرياح الشمالية الغربية المعتدلة، مما يسهم في تحسين الإحساس بدرجات الحرارة وتخفيف حدة الرطوبة.

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، تحديدًا بين الساعة الرابعة والثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة السائقين بتوخي الحذر وتهدئة السرعة حفاظًا على السلامة العامة.

 

الملاحة البحرية

وأشارت الأرصاد إلى احتمال اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، مع ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف فوق سطح البحر، وهو ما يستدعي الحذر من جانب مرتادي البحر والأنشطة البحرية.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق.. وهذه مخاطر تأخير وجبة الإفطار لكبار السن

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لاختيار الشنطة واللانش بوكس المثالي لطفلك.. احترس من تقديم الجبنة المثلثات

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

