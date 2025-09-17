انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

تشهد مصر اليوم الأربعاء 17 من سبتمبر 2025 أجواءً خريفية مائلة للاعتدال، مع بداية تراجع درجات الحرارة التي تمثل مقدمة فعلية لدخول فصل الخريف رسميًا مع نهاية الشهر الجاري وبداية أكتوبر المقبل.

وتكشف التحديثات الأخيرة عن مؤشرات إيجابية في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مع فرص ضعيفة لسقوط الأمطار وتراجع في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

تفاصيل درجات الحرارة وحركة الرياح

من المتوقع وفق لهيئة الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، حيث تسجل بعض مدن الدلتا 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية للعظمى.

كما يبدأ تمركز منخفض جوي ضحل أمام السواحل الشمالية، يعمل على تعزيز نشاط الرياح الشمالية الغربية المعتدلة، مما يسهم في تحسين الإحساس بدرجات الحرارة وتخفيف حدة الرطوبة.

سمات الطقس وتحذيرات الأرصاد

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، تحديدًا بين الساعة الرابعة والثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة السائقين بتوخي الحذر وتهدئة السرعة حفاظًا على السلامة العامة.

الملاحة البحرية

وأشارت الأرصاد إلى احتمال اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، مع ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف فوق سطح البحر، وهو ما يستدعي الحذر من جانب مرتادي البحر والأنشطة البحرية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس تشهد تحسنًا تدريجيًا مع انخفاض درجات الحرارة، وذكرت أن هذا التغير يأتي نتيجة لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت أن درجة الحرارة تتجه نحو معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، وقد تكون أقل في بعض الأيام ، وقد سجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 32-33 درجة مئوية، بعد أن كانت تتراوح بين 34-36 درجة مئوية ، ولا تزال نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من الإحساس بالحرارة .

​وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد أغلب المحافظات نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30-40 كيلومترًا في الساعة، خاصة في المساء ، وقد تثير الرياح بعض الأتربة والرمال في محافظات الصعيد ، وتستمر الشبورة المائية في الظهور، وإن كانت بكثافة أقل، خاصة في مناطق وسط الدلتا ومدن القناة .

وأكدت أنه توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري .

​شددت الدكتورة منار غانم على ضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، ونصحت قائدي المركبات في الصباح الباكر بتوخي الحذر بسبب الشبورة المائية ، كما حثت المصطافين على البقاء في مناطق آمنة وقريبة من الشاطئ .