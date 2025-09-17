الإسكندرية.. إزالة المخلفات من الشوارع ورصد تجمعات قمامة

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالمتابعة المستمرة لمستوى النظافة في الشوارع ورصد أي تجمعات للقمامة في الشوارع والتنسيق مع شركة النظافة لإزالتها اول بأول و الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بهذا الشأن.

وذكرت المحافظة أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الإسكندرية برفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور المهمة حتى يشعر المواطن السكندري بتغير ملموس في مستوى النظافة، قامت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية وخلال الأسبوعين الماضيين برفع نحو ٧٤ ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع بجميع الأحياء ، كما تم رفع نحو ٢٥٤ كيلو مخلفات طبية.

وفي هذا السياق؛ قامت الأجهزة التنفيذية برصد العديد من تجمعات القمامة في الشوارع بالإضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين الخاصة برفع تجمعات القمامة من الشوارع.

وقد تم التنسيق على الفور مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لرفعها مع زيادة عدد مرات الجمع؛ حيث تم رفع تجمع المخلفات من :( قرية حوض ١٣ وشارع 10 اسكوت بنطاق حي المنتزه ثان- منطقة سيدي جابر وخلف مدرسة عباس العقاد الشارع الموازي لذكي رجب بسموحة بنطاق حي شرق- رفع الجمعات بميدان الساعة بنطاق حي المنتزه أول -شارع الدخيلة العام بحي العجمي- وشارع الحبشة وشارع فرنسا وحرم الترام بمنطقة الجامعة بحي وسط-شارع الشروق بنطاق حي العامرية أول-شارع إبراهيم صالح في حي العامرية ثان ).