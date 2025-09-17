قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكة الحديد تسير الرحلة 17 ضمن قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تسيير الرحلة السابعة عشر ضمن القطارات المخصصة  للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، حيث يتم تسيير عدد ثلاث رحلات خاصة أسبوعياً لهذا الغرض .


  انطلقت صباح اليوم الأربعاء ٢٠٢٥ رحلة القطار رقم ١٩٤٠ من محطة رمسيس متجهة إلى محطة أسوان وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية تعكس العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني لضمان راحة المسافرين وسلامتهم.

وحرصت الهيئة على توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للمسافرين، بما في ذلك إجراءات الاستقبال داخل المحطات، وتخصيص فرق دعم لخدمة كبار السن، إلى جانب توفير أجواء آمنة ومريحة على متن القطار وتزويده بعربة لنقل أمتعة الركاب ومتعلقاتهم الشخصية. 
   

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء السودانيين، وتوفير كل ما يلزم لضمان رحلة آمنة وكريمة لهم حتى وصولهم إلى وطنهم الشقيق .


وفي هذا الإطار أعرب المسئولون عن مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين التابع لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية عن خالص شكرهم وتقديرهم للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، على ما أبدوه من دعم ورعاية طوال فترة إقامة السودانيين على أرض مصر، مؤكدين أن مصر كانت وستظل دومًا وطنًا ثانيًا وسندًا قويًا للأشقاء السودانيين في كافة المحن والظروف  ، فيما عبر العديد من الركاب عن امتنانهم للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية ، معربين عن ارتياحهم لمستوى الخدمة المقدم خلال الرحلات السابقة والحالية، وما لمسوه من حرص حقيقي على راحتهم وسلامتهم.
    

ومع انطلاق القطار السابع عشر، يكون قد بلغ إجمالي عدد الأشقاء السودانيين الذين تم نقلهم عبر رحلات العودة الطوعية المنظمة حتى الآن نحو 16,073 راكبًا ، هذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً ، على أن يعود القطار نفسه من محطة أسوان في الساعة 11:30 صباحًا من اليوم التالي، لخدمة جمهور الركاب .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات السودانيين للعودة الطوعية

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

