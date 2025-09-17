الاحتلال يلغي قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية

ألغت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية الصادرة خلال 10 سنوات التي سبقت 7 أكتوبر 2023، و ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء.



وذكرت الصحيفة أن الجيش ضاعف تقريبا عدد إشعارات الاستدعاء ليصل إلى 27 ألف إشعار، مع توقعات بارتفاع إضافي خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن 18 ألف جندي استجابوا حتى الآن لأوامر العودة إلى الخدمة وتم توزيعهم على وحدات مختلفة.

أوضحت أن نحو 40 بالمئة من المستدعين قدموا طعونا على قرارات الاستدعاء لأسباب شخصية أو صحية أو عائلية، غير أن قيادة الجيش رفضت هذه الطعون وأوعزت بضمهم قسرا إلى صفوف الخدمة.



و ذلك في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها تهدف إلى تغطية النقص الحاد في الموارد البشرية مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة والتي يتوقع أن تستمر حتى عام 2026.

وبررت القيادة قرار الاستدعاء بضرورة تغطية النقص الحاد في القوة البشرية، لا سيما في تخصصات دقيقة مثل الأطباء ومشغلي المعدات الهندسية العاملين في مناطق القتال، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وتشمل قرارات التعبئة الاستثنائية جميع الجنود الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، كما فتحت قيادة الجيش باب العائدين إلى الخدمة في قاعدة تل هاشومير حيث تجرى مقابلات شخصية للفرز والتصنيف وتوجيه المنضمين إلى المواقع الأكثر حاجة في صفوف الجيش.