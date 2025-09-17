قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إسرائيل على وشك خسارة 6 مليارات بسبب عقوبات أوروبا المنتظرة

الاتحاد الأوروبي لم يعد يقدر على تمرير جرائم إسرائيل
محمد على

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على اقتراح تقييد العلاقات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء، في أقوى إجراء يتخذه بشأن الحرب في غزة.

لكن قالت المصادر لصحف أوروبية، أن الأمر لم يحسم بعد لأن هناك تردد لدى بعض الدول الأعضاء الرئيسية قد يعيق اعتماد هذه الإجراءات.

أول عقوبة

إلا أن اللجنة التنفيذية للاتحاد أعلنت أنها ستتخذ إجراءات فورية من تلقاء نفسها بتجميد نحو 20 مليون يورو (23.7 مليون دولار) من الدعم الثنائي لإسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد الضغوط على الاتحاد، المكون من 27 دولة، لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب هجومها المدمر المستمر منذ قرابة عامين على غزة.

 وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: “يجب أن تتوقف الأحداث المروعة التي تشهدها غزة يوميًا”.

 وأضافت: "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، ووصول غير مقيد لجميع المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس". 

وبموجب مقترحاتها الجديدة، تضغط بروكسل على تعليق بنود من اتفاقية تعاون مع إسرائيل تسمح بتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من إسرائيل. 

أكثر من ثلث صادرات إسرائيل

يقول المسؤولون إن ذلك سيؤثر على أكثر من ثلث صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها حوالي ستة مليارات يورو، بما في ذلك المنتجات الزراعية الرئيسية مثل التمور والمكسرات. 

كما دعت المفوضية إلى تجميد الأصول وحظر التأشيرات على وزيري الحكومة الإسرائيلية اليمينيين المتطرفين، إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين يُلام خطابهما "المتطرف" على تأجيج العنف.

 تمثل هذه الإجراءات - التي طرحتها فون دير لاين في البداية في خطاب رئيسي الأسبوع الماضي - أقوى محاولة من جانب رئيسة الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل. 

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس: "يمثل اليوم نقطة تحول حاسمة في محاسبة إسرائيل".

 لكن معارضة الدول الأعضاء الرئيسية، وخاصة ألمانيا وإيطاليا، موطن فون دير لاين، تعني أنها ستواجه صعوبة في الحصول على دعم كافٍ من دول الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا. 

وقد أدى هذا التردد بالفعل إلى توقف اقتراح أكثر مرونة لخفض التمويل للشركات التكنولوجية الناشئة الإسرائيلية، مما أثار غضب مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي تطالب باتخاذ إجراء. 

مع ذلك، يمكن للجنة فون دير لاين أن تقرر من تلقاء نفسها تجميد الدعم الثنائي. ولن تشمل هذه الخطوة الأموال المخصصة لدعم منظمات المجتمع المدني ونصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في إسرائيل.
 

