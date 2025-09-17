82 ألف إسرائيلي يهاجرون من تل أبيب خلال 2024

أفاد مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بأن عام 2024 شهد وصول 31 ألف قادم جديد إلى دولة الاحتلال، بينما هاجر منها 82 ألفا.

وفي تقرير سابق أعدته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن استطلاعا للرأي العام الإسرائيلي أظهر أن 30% من الإسرائيليين سيوافقون على الهجرة من دولة الاحتلال إذا توفرت لهم الفرصة للقيام بذلك، وذلك بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وقال التقرير العبري إن 30% من الإسرائيليين أكدوا أنهم سيهاجرون إذا توفرت لهم الفرصة لذلك، و56% قالوا إنهم لن يهاجروا بأي حال من الأحوال، و14% قالوا إنه لا إجابة محددة لديهم ؛ دون أن تذكر الجهة التى أمرت بإجراء الاستطلاع أو تفصح عن عدد الإسرائيليين الذين شاركوا في الاستطلاع.

وأجرت قناة إسرائيلية عددا من المقابلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع إسرائيليين هاجروا فعلا إلى أوروبا والولايات المتحدة، حيث أشاروا إلى أن دافعهم للهجرة هو أساسا "الأمــن وارتفـاع الأسعـار".

يشار إلى أن العديد من الإسرائيليين يحملون جنسيات مزدوجة، خاصة جنسيات أوروبية وأمريكية، حيث يتيح القانون الإسرائيلي ازدواج الجنسية.

