الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة عقوبات جديدة على وزراء إسرائيليين وبعض المستوطنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الاتحاد الأوروبي قد اقترح حزمة عقوبات جديدة تستهدف عددًا من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك بعض الوزراء، إضافة إلى عدد من المستوطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال هذه العقوبات.

وبحسب المصادر، تشمل الحزمة المقترحة فرض قيود على المسؤولين المستهدفين، بما في ذلك قيود تجارية ومالية، بهدف التأثير على السياسات الإسرائيلية، خصوصًا في ما يتعلق بالاستيطان والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.

هذه الحزمة من العقوبات، التي ما تزال بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تأتي في وقت حساس تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.