قمة الزمالك الأبرز.. الأهلي يفتقد خدمات نجمه في 3 مباريات بـ الدوري

يفتقد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي خدمات إمام عاشور نجم القلعة الحمراء لمدة 3 أسابيع عقب إصابته بـ فيروس A.

ويغيب إمام عاشور نجم المارد الأحمر عن صفوف فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي فى 3 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز عقب إصابته بـ فيروس A.

ويخوض فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي في ظل غياب إمام عاشور بناء على توصية ونصيحة الأطباء 3 مباريات أمام فريق سيراميكا كليوباترا بعد غد الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كما يغيب إمام عاشور عن صفوف المارد الأحمر فى مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 23 سبتمبر القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب أيضا إمام عاشور عن صفوف القلعة الحمراء فى مباراة القمة أمام نادي الزمالك المقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر الحالي ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.

كان الدكتور أشرف عمر استاذ الكبد والجهاز الهضمي بـ كلية طب القصر العيني ورئيس جمعية سرطان الكبد كشف عن تفاصيل إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي بفيروس A، وموعد تعافيه من الفيروس.

وقال عمر في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: فيروس A زي فيروس الدم لا يسبب أي أزمات مزمنة على الكبد، ولكن أزمته أنه يسبب التهاب حاد وارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف: فيروس A خطورته على السن الكبير، وهذا الفيروس ينتقل عن طريق الأكل والشرب، وهو فيروس معدي للغاية، ولكنه هو فيروس غير خطير، وكل صغار السن معرضون للإصابة بفيروس أ.

وتابع: الفرق التي تسافر خارج مصصر أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات المعدية لذلك لابد من التطعيم بشكل جيد قبل السفر لا سيما البلاد الإفريقية.

وأختتم: إمام عاشور ممنوع تماما أن يخوض أي مجهودات عضلية في الوقت الحالي، ويحتاج ما لا يقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي بشكل تماما ويكون جاهزا للمباريات.



