الرئيس السيسي يؤكد لملك إسبانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
بيان رسمي .. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي
صلاح سليمان: الأهلي سينافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم رغم تراجع نتائجه
تصعيد غير مسبوق يعوق تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
سعر البنزين اليوم 17 سبتمبر 2025
وزير السياحة يلتقي مجموعة من المؤثرين المصريين للمشاركة في حملة "إحنا مصر"
الرئيس السيسي وملك إسبانيا يناقشان الأوضاع في غزة ويدعوان لوقف فوري لإطلاق النار
تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين في التعدي على طالب بالمقطم لـ1 أكتوبر
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
رياضة

بيان رسمي .. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالله هشام

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيانا للجمعية العمومية وجماهير المارد الأحمر على خلفية اتخاذه قرارا بعدم الترشح خلال الدورة المقبلة من انتخابات النادي.

وجاء بيان محمود الخطيب كالتالي : زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي منذ ثماني سنوات وتعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقي الأهلي على القمة دائما وبتاريخه ومبادئه وبطولاته وبتطوير مستمر لمنشاته وخدمات أعضائه.

وأضاف بيان رئيس النادي : وعلى مدار دورتين انتخابيتين تشرفت برئاسة مجلس إدارة النادي وبالعمل معكم مع زملائكم أعضاء المجلس السابق من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية فكان كل بناء أو تطوير أو إنجاز أو بطولة في كل الألعاب هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليا وإفريقيا وعالميا فلكم كل الشكر.

وأوضح: وكما تعلمون فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالا لنصيحة الأطباء ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة مباشرة العمل اليومي والتزاما بالمسءولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وتقديرا لثقة وطموحات جماهيره.

وأكمل : واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لـتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط .

وواصل :ومع اقتراب الدعوة لانتحابات مجلس إدارة النادي في أقل من شهرين أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة وبداية مرحلة علاجي من الأن واضعا كامل ثقتي في كفاءاكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة مع استعدادي للمشارك بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأردف : وفي النهاية أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام لحضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة 19 سبتمبر للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا.

واختتم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيانه قائلا : أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة  ويبقي النادي الأهلي دائما شرفا لكل منتم إلة ومصدرا للفخر والرياضة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي الخطيب

النصائح لتستمتع بـ القهوة بشكل صحي أكثر
10 حيل طبيعية وفعالة لرائحة جسم منعشة طوال اليوم
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
هيدي كرم
