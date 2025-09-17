5 نصائح لتستمتع بـ القهوة بشكل صحي أكثر

تناول القهوة في الصباح هو عادة شائعة لدى الملايين حول العالم، ولها تأثيرات متعددة على الجسم، منها المفيد، ومنها ما قد يكون سلبيًا لدى بعض الأشخاص، حسب الكمية وتوقيت التناول.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض النصائح لتستمتع بالقهوة بشكل صحى أكثر وفقا لموقع هيلثى.

إليك بعض النصائح لتستمتع بـ القهوة بشكل صحي أكثر:

1-اجعلها بسيطة:

قلل أو تجنب إضافة السكريات، والنكهات الصناعية، والكريمة المخفوقة في مشروبات القهوة الخاصة.

2- اختر بدائل نباتية للحليب:

الحليب كامل الدسم غني بالدهون المشبعة غير المفيدة لصحة القلب، لذا جرب بدائل نباتية مثل حليب الصويا، أو الشوفان، أو اللوز في قهوتك أو اللاتيه.

3- جرّب القهوة منزوعة الكافيين:

إذا كنت حساسًا للكافيين، فقد تكون القهوة الخالية من الكافيين خيارًا أفضل. فهي تمنحك نفس التجربة تقريبًا مع تقليل مخاطر الآثار الجانبية غير المرغوبة.

4- اشربها في وقت مبكر من اليوم:

نظرًا لأن الكافيين يبقى في الجسم لعدة ساعات (متوسط نصف العمر حوالي 5 ساعات)، فحاول الانتهاء من قهوتك قبل الظهر لتجنب صعوبة النوم ليلًا.

5-حافظ على الترطيب:

الكافيين يعمل كمدر خفيف للبول، ورغم أن الكميات المعتدلة من القهوة لا تسبب الجفاف عادةً، إلا أنه من المهم تعويض السوائل بشرب الماء على مدار اليوم.