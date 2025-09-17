حبس "فادي تاتو" عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه بقضية المحتوى الخادش

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة التيك توكر فادي تاتو بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة رسم أوشام على أجساد السيدات بطريقة خادشة للحياء، ونشر تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على صانع المحتوى “فادي تاتو” لنشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أثناء رسم أوشام على أجساد بعض السيدات بطريقة تخدش الحياء العام، بعد ورود بلاغات عدة ضده من مواطنين وأهالي المتضررات.

جاء ذلك في إطار متابعة البلاغات المقدمة ضد صانع محتوى ينشر فيديوهات غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتخذت الجهات المختصة إجراءات تقنين الصلاحيات لضبط المتهم.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم فادي تاتو، والذي يقيم في محافظة القاهرة، وبحوزته هاتف محمول وجهاز "لاب توب".

وبفحص الأجهزة الرقمية، تبين وجود عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر المتهم أثناء رسم أوشام على أجساد بعض السيدات بطريقة تخدش الحياء العام. كما عُثر على الأدوات والخامات المستخدمة في الرسم، والتي تبين أنها غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.

عند مواجهته، اعترف المتهم بنشر هذه الفيديوهات عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.