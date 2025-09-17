قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
ديتوكس
أسماء عبد الحفيظ

الديتوكس، في عالم الحميات والأنظمة الغذائية المعقدة، يظهر كخيار بسيط، طبيعي، ومنعش يساعدك على خسارة الوزن دون عناء: ماء منقوع بالفواكه، أو ما يُعرف بماء الديتوكس (Detox Water).

في هذا المقال، سنكتشف معًا ما هو ماء الديتوكس، كيف يمكن أن يساعدك في خسارة الوزن، وأفضل الوصفات التي يمكنك تجربتها في المنزل.

 ما هو ماء الديتوكس؟

هو ببساطة ماء يُنقَع فيه مجموعة من الفواكه والخضروات الطازجة، وأحيانًا الأعشاب، لفترة معينة عادة من 2 إلى 12 ساعة ليكتسب الماء نكهة خفيفة وبعض الفوائد الغذائية.

لا يحتوي على سكر مضاف، ولا سعرات حرارية تقريبًا، لكنه يعطيك شعورًا بالانتعاش والنكهة التي تُغنيك عن المشروبات الغازية والعصائر الجاهزة.

 كيف يساعد ماء الفواكه في خسارة الوزن؟

ديتوكس
  • يعزز الشعور بالشبع: شرب الماء قبل أو بين الوجبات يقلل من الشهية.
  • يرفع معدل الأيض: بعض المكونات مثل الليمون والزنجبيل تساعد على تنشيط عملية الحرق.
  • يقلل الرغبة بالحلويات: الطعم الحلو الطبيعي للفواكه قد يقلل من اشتهائك للحلويات الضارة.
  • يطرد السموم: يساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة التي قد تعيق خسارة الوزن.
  • بديل رائع للمشروبات السكرية: يحفظ توازن السكر في الدم، ويقلل السعرات المستهلكة يوميًا.
 وصفات ماء ديتوكس لفقدان الوزن
 

وصفات ماء ديتوكس لفقدان الوزن

ديتوكس


1. ديتوكس الليمون والنعناع والخيار

  • شرائح ليمون
  • شرائح خيار
  • أوراق نعناع
  • لتر ماء بارد
  •  مفيد للهضم، ومنعش جدًا بعد التمارين الرياضية.

2. ديتوكس الفراولة والليمون والريحان

  • 4–5 حبات فراولة مقطعة
  • شرائح ليمون
  • أوراق ريحان طازجة
  •   مزيج غني بمضادات الأكسدة، يساعد على تقوية المناعة وتنظيف الجسم.

3. ديتوكس التفاح والقرفة

  • شرائح تفاح أحمر أو أخضر
  • عود قرفة
  • يعزز الشعور بالشبع، ويساعد على توازن مستويات السكر في الدم.

4. ديتوكس البرتقال والزنجبيل

  • شرائح برتقال
  • شريحة صغيرة من الزنجبيل الطازج
  • مثالي لتقوية الهضم وزيادة الطاقة في الصباح.

 طريقة التحضير:

  • ضعي المكونات في إبريق زجاجي.
  • أضيفي لترًا من الماء البارد.
  • اتركيه في الثلاجة من ساعتين إلى 12 ساعة كلما طال الوقت، ازدادت النكهة.
  • اشربيه خلال اليوم، واحتفظي به باردًا.

نصائح للاستفادة القصوى

  • اشربي كوبًا على الريق صباحًا.
  • لا تعتمدي عليه وحده لخسارة الوزن، بل اجعليه جزءًا من نظام متوازن.
  • يمكنك إعادة استخدام الفواكه لنقع جديد، لكن فقط لمرة واحدة إضافية.
الحميات الديتوكس خسارة الوزن ما هو ماء الديتوكس

