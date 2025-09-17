قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله: لسنا ميليشيا وغير معنيين ببند سحب السلاح

حزب الله
حزب الله
محمود نوفل

نقلت الوكالة اللبنانية عن  قيادي بحزب الله اللبناني القول : لسنا ميليشيا وغير معنيين ببند سحب السلاح.

وقال القيادي في حزب الله، الذي فضّل عدم ذكر إسمه : إن حكومة لبنان لا تتخذ أي خطوات عملية لمواجهة إسرائيل.

وأشار القيادي في حزب الله، إلى أن إسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول حدود لبنان الجنوبية.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، كمال شحادة، عن بدء تنفيذ خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وصفت بأنها استراتيجية، وسط رفض قاطع من "حزب الله" لأي محاولة لنزع سلاحه.

وقال شحادة، في تصريح نقله الإعلام الرسمي اللبناني، إن الخطة المعنونة بـ"درع الوطن" أقرتها الحكومة يوم الجمعة في جلسة أبقت تفاصيل المداولات طي السرية، موضحا أنها تتكون من خمس مراحل تبدأ من جنوب نهر الليطاني، وهي منطقة خاضعة للقرار الدولي 1701.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل المنطقة الواقعة جنوب نهر الأولي، شمال مدينة صيدا، ضمن جدول زمني وتنفيذ تدريجي مدروس.

وأكد الوزير وجود "إجماع وطني واسع" على ضرورة قصر السلاح على الدولة اللبنانية، مشددًا على أن الجيش اللبناني وضع خطة تنفيذية شاملة، تشمل إجراءات ميدانية مثل المداهمات وضبط الأسلحة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية. 

وأوضح أن هناك تنسيقاً مع الدول الصديقة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة زادت دعمها للجيش اللبناني في هذا الإطار.

وقال إن جميع قدرات الجيش تتركز حاليًا في منطقة جنوب الليطاني، لضمان تنفيذ آمن ومنهجي للمرحلة الأولى.

واعتبر الوزير أن هذه الخطة تمثل "خطوة استراتيجية نحو استعادة السيادة وبناء مؤسسات الدولة"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن الجيش اللبناني بات متمركزًا في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل جهوده لمصادرة السلاح غير الشرعي ومنع المظاهر المسلحة، رغم التحديات الجغرافية والعملياتية في المنطقة.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني ، في 5 أغسطس الماضي، خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح "حزب الله"، وكلف الجيش بوضع آلية تنفيذية على أن تبدأ قبل نهاية عام 2025.

وفي المقابل، جاء رد "حزب الله" رافضا بشدة المساس بسلاحه، حيث صرح النائب عن الحزب، حسن عز الدين، أن الحزب "لن يتخلى عن سلاحه تحت أي ظرف"، معتبرا القرار الحكومي "خطيئة متسرعة ومتهورة"، داعيًا من اتخذه إلى "إعادة النظر قبل فوات الأوان". 

وقال إن أي تداعيات ستنتج عن تنفيذ هذه الخطة ستقع على عاتق من أيدها.

كما انسحب وزراء تابعون لـ"حزب الله" و"حركة أمل" من جلسة الحكومة التي طرحت فيها الخطة، في خطوة وصفها عز الدين بـ"الشجاعة".

وفي مناسبات متكررة، أكد قادة "حزب الله"، بمن فيهم نائب الأمين العام نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا بشروط واضحة، من أبرزها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف العدوان، والإفراج عن الأسرى، وإعادة الإعمار.

يذكر أن جيش الاحتلال شنت عدوانا على لبنان في أكتوبر 2023، تحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر من العام نفسه، إلا أن تل أبيب ما تزال تحتل خمس تلال سيطرت عليها خلال الحرب، وتواصل خروقاتها.

حزب الله لبنان سلاح حزب الله جيش الاحتلال تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

ترشيحاتنا

التغير المناخى

باحثون: التغير المناخى يودي بحياة الآلاف في أوروبا هذا الصيف

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق.. وهذه مخاطر تأخير وجبة الإفطار لكبار السن

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لاختيار الشنطة واللانش بوكس المثالي لطفلك.. احترس من تقديم الجبنة المثلثات

بالصور

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

نيسان سنترا
نيسان سنترا
نيسان سنترا

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

تويوتا bZ7
تويوتا bZ7
تويوتا bZ7

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد