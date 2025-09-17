بشير جبر: النزوح في غزة يتحول إلى مأساة يومية

أكد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة دير البلح في قطاع غزة، أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد تدهورًا مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وقال جبر ، إن الأحياء الغربية والشمالية من مدينة غزة، مثل حي النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ، تشهد قصفًا عنيفًا من الطائرات الإسرائيلية، مما يؤدي إلى نزوح السكان نحو مناطق جنوبية، خاصة أن بعضهم فرّ من مناطق شرق المدينة.

وأوضح جبر، أن حركة النزوح مستمرة نحو وسط قطاع غزة وخان يونس، وأن النازحين يتوجهون عبر طريق الرشيد الساحلي المدمّر، رغم الأوضاع المأساوية التي يواجهونها خلال رحلتهم.

وأضاف أن الغالبية منهم يضطرون للسير على الأقدام لمسافات تصل إلى 20 كيلومترًا في ظروف صعبة، في ظل غياب ممرات إنسانية آمنة. ولفت جبر إلى أن طريق صلاح الدين، الذي تدّعي إسرائيل فتحه، يعبر عبر حواجز عسكرية ونقاط تفتيش خطرة، مما يعرض حياة النازحين للخطر.

وأشار جبر ، أيضًا إلى أن معاناة النازحين تتفاقم بسبب ارتفاع تكاليف الانتقال، حيث تتجاوز تكلفة الانتقال والخيام 5000 دولار للعائلة الواحدة.

كما شدد على أن مناطق النزوح لم تعد آمنة، بعد أن استهدفت إسرائيل مخيم النصيرات وغرب خان يونس بغارات جوية.