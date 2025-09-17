قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لاختيار الشنطة واللانش بوكس المثالي لطفلك.. احترس من تقديم الجبنة المثلثات

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

امام عاشور إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

السر الخفي وراء الجبنة المثلثاتاحترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

امام عاشور خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

أعراض مرض الشرايين المحيطية

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

الضغط فاكهة غير متوقعة تعالج الضغط المرتفع والإمساك

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزاتقشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

الدكتور أسامة الجندي خلال الفعاليات التحضيرية للقمة الدولية

أسامة الجندي: الحوار بين الأديان الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة

الدكتور السيد بلاط

الجامع الأزهر: الكسب الحلال والزكاة سبيل لتزكية النفس والمال

مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

بتلاوته العطرة للقرآن.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

