رائحة الفم الكريهة من المشاكل المزعجة والمحرجة، لكنها غالبًا ما تكون قابلة للعلاج ببعض الحيل والعادات البسيطة.

إليك مجموعة فعالة من الحيل للتخلص من رائحة الفم الكريهة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

1. تنظيف الأسنان مرتين يوميًا

استخدم معجون يحتوي على الفلورايد.

نظّف لسانك أيضًا مكان تتجمع فيه البكتيريا المسببة للرائحة

2. استعمال خيط الأسنان

لإزالة بقايا الطعام بين الأسنان التي لا تصل إليها الفرشاة.

3. المضمضة بماء وملح أو غسول فم مطهر

يُطهّر الفم ويقلل نمو البكتيريا.

بإمكانك أيضًا استخدام غسول فم طبيعي مثل:

ماء ورد + قطرات من زيت النعناع.

خل التفاح ملعقة صغيرة في كوب ماء كمضمضة.

4. شرب كمية كافية من الماء

جفاف الفم أحد أهم أسباب الرائحة الكريهة.

اشرب ماءً بانتظام خلال اليوم، خصوصًا بعد الأكل.

5. تناول أعشاب طبيعية منعشة للنفس

مثل:

مضغ أوراق النعناع أو البقدونس.

تناول الهيل أو القرنفل.

شرب شاي القرفة أو الزنجبيل.

6. تجنّب الأطعمة المسببة للرائحة

مثل:

الثوم والبصل.

السمك.

القهوة بكثرة.

7. مضغ علكة خالية من السكر

تُحفّز إفراز اللعاب، مما يطرد البكتيريا.

إذا لم تنجح الحيل قد تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن مشاكل صحية مثل:

التهابات اللثة أو تسوس الأسنان.

التهاب اللوزتين.

ارتجاع المريء أو مشاكل المعدة.

جفاف الفم نقص اللعاب.

أمراض الجهاز التنفسي.

الحل: زيارة طبيب الأسنان أو طبيب الأنف والأذن أو الجهاز الهضمي حسب السبب المحتمل.