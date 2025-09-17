قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
الرئيس السيسي وقرينته يتبادلان الأوسمة مع ملك إسبانيا وحرمه تقديرًا للعلاقات الاستراتيجية
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
بالصور

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

أسماء عبد الحفيظ

رائحة الفم الكريهة من المشاكل المزعجة والمحرجة، لكنها غالبًا ما تكون قابلة للعلاج ببعض الحيل والعادات البسيطة.

 إليك مجموعة فعالة من الحيل للتخلص من رائحة الفم الكريهة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. تنظيف الأسنان مرتين يوميًا

استخدم معجون يحتوي على الفلورايد.

نظّف لسانك أيضًا مكان تتجمع فيه البكتيريا المسببة للرائحة

2. استعمال خيط الأسنان

لإزالة بقايا الطعام بين الأسنان التي لا تصل إليها الفرشاة.

3. المضمضة بماء وملح أو غسول فم مطهر

يُطهّر الفم ويقلل نمو البكتيريا.

بإمكانك أيضًا استخدام غسول فم طبيعي مثل:

ماء ورد + قطرات من زيت النعناع.

خل التفاح ملعقة صغيرة في كوب ماء كمضمضة.

4. شرب كمية كافية من الماء

جفاف الفم أحد أهم أسباب الرائحة الكريهة.

اشرب ماءً بانتظام خلال اليوم، خصوصًا بعد الأكل.

5. تناول أعشاب طبيعية منعشة للنفس

مثل:

مضغ أوراق النعناع أو البقدونس.

تناول الهيل أو القرنفل.

شرب شاي القرفة أو الزنجبيل.

6. تجنّب الأطعمة المسببة للرائحة

مثل:

الثوم والبصل.

السمك.

القهوة بكثرة.

7. مضغ علكة خالية من السكر

تُحفّز إفراز اللعاب، مما يطرد البكتيريا.

إذا لم تنجح الحيل قد تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن مشاكل صحية مثل:

  • التهابات اللثة أو تسوس الأسنان.
  • التهاب اللوزتين.
  • ارتجاع المريء أو مشاكل المعدة.
  • جفاف الفم نقص اللعاب.
  • أمراض الجهاز التنفسي.

 الحل: زيارة طبيب الأسنان أو طبيب الأنف والأذن أو الجهاز الهضمي حسب السبب المحتمل.

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة رائحة الفم الكريهة الفم رائحة الفم

