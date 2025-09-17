فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة وأنيقة.

وأطلت ياسمين رئيس، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين رئيس، تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها المميز.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين رئيس، في المكياج على اللون الأسود الذي يبرز جمال عيونها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين رئيس