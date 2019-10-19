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رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف حقيقة عرض مان يونايتد لـ الشناوي.. فايلر يحسم مصيره مع الأهلي.. بشرى سارة للزمالك

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:57 م
محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضم محمد الشناوي حارس المرمي في فترة الانتقالات الشتوية.

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أنه ملتزم بتعاقده مع القلعة الحمراء ولن يرحل مهما حدث .

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك في تونس على ملعب "رادس"، بدلا من قطر.

يخضع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي لحقن موضعي جديد بعد أسبوعين من الآن بناء على تقرير طبيبه الخاص في أحد مستشفيات الإسكندرية.

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه ليس هناك أي عروض رسمية أو ودية وصلت له من أستون فيلا الإنجليزي.

تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشرى سارة اليوم قبل العودة للتدريبات.

طالبت جماهير نادي النجم الساحلي التونسي، إدارة ناديهم، بالموافقة على تمكينهم من المساهمة في جمع تبرعات لحل أزمة مهاجم الفريق سليمان كوليبالي مع الأهلي.

أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تأجيل الجلسة التى كان مقررا عقدها اليوم السبت بمقر الجبلاية لمناقشة الرد على بيان الأهلي.

داعب تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مشجعا لنادي الزمالك، خلال احتفالات البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

تأكد غياب عمرو جمال مهاجم منتخب مصر العسكرى، رسميًا عن باقى مواجهات المنتخب في بطولة كأس العالم العسكرى المقيمة في الصين بسبب الإصابة حيث أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب إصابته بمزق فى الخلفية، وغيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين.

يستهدف نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.
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