مصر تستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020.. نواب: بوابتنا لهذه الصناعة فى القارة السمراء.. سيعطى الفرصة لتصدير منتجاتنا ويضخ مزيدا من الاستثمارات ويزيد العمالة

برلماني:
لابد من وجود تكامل بين مصر والدول الأفريقية في صناعة الجلود
نقلة تاريخية.. برلمانى يشيد باستضافة مصر معرض الجلود الأفريقي الدولي الأول 2020
برلمانى:
نقلة تاريخية.. برلمانى يشيد باستضافة مصر معرض الجلود الأفريقي الدولي الأول 2020
برلمانى:
استضافة مصر لمعرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020 يؤكد تميزها بهذه الصناعة
أكد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان أن استضافة مصر لمعرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020 يعتبر إنجازا لمصر، خاصة وأننا نتميز بصناعة الجلود فى ظل اتجاه الدولة لعمل مركز لتجميع صناعات الجلود فى الروبيكى والذى يعتبر نقلة تاريخية فى صناعة الجلود بمصر ، كما أشاروا إلى أن وزارة السياحة لابد أن تنظم برامج سياحية وزيارات بهدف الترويج لهذا المعرض الدولى ، حتى يتم الإستفاده منه بأفضل شكل ممكن، كما أوضحوا أنه لابد أن يحدث تكامل بين مصر والدول الإفريقية فى هذه الصناعة الحيوية التى تشتهر بها مصر.
فى البداية قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إن استضافة مصر لمعرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020، دليل على أن السوق الأفريقى هو بوابة مصر لصناعة الجلود بالقارة الأفريقية.
وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى إنشاء مصانع جلود فى مصر ، خاصة أننا نتميز بصناعة الجلود ، وبالتالى فلابد أن يحدث تكامل بين مصر والدول الإفريقية فى هذه الصناعة الحيوية التى تشتهر بها مصر.
وأكد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن استضافة مصر لهذا المعرض يأتى فى إطار سياسة انفتاح مصر على السوق الأفريقى ، مشيرا إلى أن أى تعاون بين مصر ودول أفريقيا يعتبر فى صالح الصناعة المصرية.
وقال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن استضافة مصر لمعرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020 يعتبر إنجازا لمصر، خاصة وأننا نتميز بصناعة الجلود فى ظل اتجاه الدولة لعمل مركز لتجميع صناعات الجلود فى الروبيكى والذى يعتبر نقلة تاريخية فى صناعة الجلود بمصر.
وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إستضافة مصر لهذا المعرض يؤكد إهتمام الدولة بهذه الصناعة ، وهو ثمرة من ثمارها فى تطوير هذه الصناعة والحفاظ عليها ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى اهتمام الدولة بشكل كبير بهذا المعرض.
وقال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن كل الدول الصناعية المتخصصة فى الصناعات تقيم معارض سنوية، فهناك معارض للأدوية والسيارات والإنتاج الحربى وغيرها من الصناعات الاخرى.
وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إستضافة مصر لمعرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020 يأتى فى إطار تميز مصر بصناعة الجلود ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى وجود تعاون مشترك بين الشركات المنظمة للمعرض ووزارة السياحة حتى يخرج المعرض بشكل لائق.
وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن وزارة السياحة لابد أن تنظم برامج سياحية وزيارات بهدف الترويج لهذا المعرض الدولى ، حتى يتم الإستفاده منه بأفضل شكل ممكن، مشيرا إلى أن وجود مصنع الروبيكى لصناعة الجلود فى مصر سيفتح سوق لأفريقيا فى تصدير منتجات الجلود ويعطى مزيد من الإستثمارات ويزود معدلات العمالة.
وكان قد أعلن المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعى المسئولة عن دارة الروبيكى ان مصر ستستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020 والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة انفورما ماركتس بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة انفورما ماركتس للإعلان عن تنظيم مصر لهذا المعرض الهام ،وقد شارك بفعاليات المؤتمر المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي "المسئولة عن ادارة مشروع مدينة الروبيكي للجلود" والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود و جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات و هاني خفاجي مدير شركة انفورما ماركتس.
وقال "المغربي" ان المعرض يعد الأول من نوعه في مجال الصناعات الجلدية في قارة افريقيا والشرق الاوسط، مشيرًا الي ان المعرض يسهم في الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعزيز تنافسيتها علي المستويين الاقليمي والعالمي، لافتا الى اهمية المعرض في انجاح مشروع الروبيكي للجلود بصفة خاصة وتطوير صناعة الجلود في مصر بصفة عامة ، وان المعرض يعد احد أهم المعارض العالمية في قطاع صناعة الجلود حيث يتم تحديد اتجاهات الموضة وتوجهات صناعة ودباغة الجلود كل عام خلال انعقاد المعرض.
أكد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان أن استضافة مصر لمعرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020 يعتبر إنجازا لمصر، خاصة وأننا نتميز بصناعة الجلود فى ظل اتجاه الدولة لعمل مركز لتجميع صناعات الجلود فى الروبيكى والذى يعتبر نقلة تاريخية فى صناعة الجلود بمصر ، كما أشاروا إلى أن وزارة السياحة لابد أن تنظم برامج سياحية وزيارات بهدف الترويج لهذا المعرض الدولى ، حتى يتم الإستفاده منه بأفضل شكل ممكن، كما أوضحوا أنه لابد أن يحدث تكامل بين مصر والدول الإفريقية فى هذه الصناعة الحيوية التى تشتهر بها مصر.
فى البداية قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إن استضافة مصر لمعرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020، دليل على أن السوق الأفريقى هو بوابة مصر لصناعة الجلود بالقارة الأفريقية.
وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى إنشاء مصانع جلود فى مصر ، خاصة أننا نتميز بصناعة الجلود ، وبالتالى فلابد أن يحدث تكامل بين مصر والدول الإفريقية فى هذه الصناعة الحيوية التى تشتهر بها مصر.
وأكد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن استضافة مصر لهذا المعرض يأتى فى إطار سياسة انفتاح مصر على السوق الأفريقى ، مشيرا إلى أن أى تعاون بين مصر ودول أفريقيا يعتبر فى صالح الصناعة المصرية.
وقال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن استضافة مصر لمعرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020 يعتبر إنجازا لمصر، خاصة وأننا نتميز بصناعة الجلود فى ظل اتجاه الدولة لعمل مركز لتجميع صناعات الجلود فى الروبيكى والذى يعتبر نقلة تاريخية فى صناعة الجلود بمصر.
وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إستضافة مصر لهذا المعرض يؤكد إهتمام الدولة بهذه الصناعة ، وهو ثمرة من ثمارها فى تطوير هذه الصناعة والحفاظ عليها ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى اهتمام الدولة بشكل كبير بهذا المعرض.
وقال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن كل الدول الصناعية المتخصصة فى الصناعات تقيم معارض سنوية، فهناك معارض للأدوية والسيارات والإنتاج الحربى وغيرها من الصناعات الاخرى.
وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إستضافة مصر لمعرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020 يأتى فى إطار تميز مصر بصناعة الجلود ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى وجود تعاون مشترك بين الشركات المنظمة للمعرض ووزارة السياحة حتى يخرج المعرض بشكل لائق.
وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن وزارة السياحة لابد أن تنظم برامج سياحية وزيارات بهدف الترويج لهذا المعرض الدولى ، حتى يتم الإستفاده منه بأفضل شكل ممكن، مشيرا إلى أن وجود مصنع الروبيكى لصناعة الجلود فى مصر سيفتح سوق لأفريقيا فى تصدير منتجات الجلود ويعطى مزيد من الإستثمارات ويزود معدلات العمالة.
وكان قد أعلن المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعى المسئولة عن دارة الروبيكى ان مصر ستستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020 والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة انفورما ماركتس بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة انفورما ماركتس للإعلان عن تنظيم مصر لهذا المعرض الهام ،وقد شارك بفعاليات المؤتمر المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي "المسئولة عن ادارة مشروع مدينة الروبيكي للجلود" والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود و جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات و هاني خفاجي مدير شركة انفورما ماركتس.
وقال "المغربي" ان المعرض يعد الأول من نوعه في مجال الصناعات الجلدية في قارة افريقيا والشرق الاوسط، مشيرًا الي ان المعرض يسهم في الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعزيز تنافسيتها علي المستويين الاقليمي والعالمي، لافتا الى اهمية المعرض في انجاح مشروع الروبيكي للجلود بصفة خاصة وتطوير صناعة الجلود في مصر بصفة عامة ، وان المعرض يعد احد أهم المعارض العالمية في قطاع صناعة الجلود حيث يتم تحديد اتجاهات الموضة وتوجهات صناعة ودباغة الجلود كل عام خلال انعقاد المعرض.