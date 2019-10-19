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توك شو

سهلة وبسيطة .. طريقة عمل بطة روستو مع الشيف توتا مراد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:16 م
بطة روستو
بطة روستو
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قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل "بطة روستو" فى البيت.

وتضمّنت مقادير طريقة عمل بطة روستو فى البيت مثل المحلات:

بطة
بصل مبشور
طماطم مبشورة
معلقة كبيرة عسل أبيض
نص كوب عصير برتقال
علبة زبادي
ملح
فلفل

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل "بطة روستو" فى البيت مثل المحلات على خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

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