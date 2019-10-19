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محافظات

المفتي يقدم الدليل على أهمية تجديد الخطاب الديني .. صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:23 م
المفتي يقدم الدليل
المفتي يقدم الدليل على أهمية تجديد الخطاب الديني..صور
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أحمد عبد العزيز
قال الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، ان الدين يعد شيئًا هاما واساسيا في المجتمع المصري ويلعب دورآ مهمآ في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التجديد بدأ منذ عهد النبي صل الله عليه وسلم، مستشهدآ بحديث التجديد: "إنَّ الله تعالى يبعث لهذه الأمَّة على رأس كلِّ مائة سنةٍ من يجدِّد لها دينها"، من أهمِّ الإشارات إلى مفهوم التجديد في السنَّة النبويَّة”.

خلال ندوة بعنوان " تجديد الخطاب الدينى ودوره فى تقدم المجتمعات"، في أولى فاعليات الموسم الثقافى لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

وأضاف "علام"، قائلا:"أن تجديد الدين “ في حقيقته تجديدٌ وإحياءٌ وإصلاحٌ لعلاقة المسلمين بالدين، والتفاعل مع أصوله والاهتداء بهديه؛ لتحقيق العمارة الحضاريَّة وتجديد حال المسلمين.

وأكد "علام"، على أن التجديد لا يعني إطلاقًا تبديلًا في الدين أو الشرع ذاته، مضيفا ان التجديد الحقيقي مشروع، بل مطلوب في كل شيء: في الماديات، والمعنويات، في الدنيا والدين، حتى إنَّ الإيمان ليحتاج إلى تجديد، والدين يحتاج إلى تجديد.

وفي ختام الندوة تم فتح باب الأسئلة والمناقشة للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس مع فضيلة المفتي.

أكد الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات مع طلاب الجامعة التي يتم فيها استضافة رموز وشخصيات ثقافية وسياسية وعلمية ودينية مرموقة لفتح الباب أمام الطلاب للاستفادة من تجارب الآخرين، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم في تغيير طرق تفكيرهم للأفضل.

وأضاف أن الجامعة تسعى بكل طاقتها لتوعية الشباب بمفاهيم الخطاب الديني، وتجديد الفكر الدينى، وتنويرهم وتبصيرهم بأمور دينهم، الذي يتميز بالوسطية بعيدا عن الغلو والتطرف.
المفتي يقدم الدليل على أهمية تجديد الخطاب الديني .. صور
المفتي يقدم الدليل على أهمية تجديد الخطاب الديني .. صور
المفتي يقدم الدليل على أهمية تجديد الخطاب الديني .. صور
المفتي يقدم الدليل على أهمية تجديد الخطاب الديني .. صور
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