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رياضة

يوم التعادلات فى الدوري الألماني | بايرن ميونخ يكتفي بنقطة أمام أوجسبورج

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:38 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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أحمد هاني
تعادل فريق بايرن ميونخ بهدفين لمثلهما مع المنافس العنيد أوجسبورج ضمن منافسات الدوري الألماني "بوندسليجا"، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "إمبولس أرينا".

سجل ماركو ريشتر الهدف الأول لنادي أوجسبورج، وجاء رد بايرن ميونخ كان سريعا للغاية بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 14 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 49 سجل النجم المتألق سيرج جنابري هدف التقدم لنادي بايرن ميونخ في مرمى أوجسبورج، قبل أن يتعادل ألفريد فينيوغوسان لأصحاب الأرض في الدقيقة 91.

وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 15 نقطة، بينما ارتفع رصيد نادي أوجسبورج إلى النقطة 6 في المركز الخامس عشر.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة من بطولة الدوري الألماني، تعادل فيردر بريمن مع هيرتا برلين بهدف لمثله، وخسر ماينز من فورتونا دوسلدورف بهدف نظيف، وفشل لايبزيج في تحقيق الفوز أمام فولفسبورج وتعادل بهدف لمثله، وخسر فرايبورج من يونيون برلين بهدفين نظيفين.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة فولفسبورج مع مضيفه لايبزيج بنتيجة بهدف لمثله، حيث سجل هدف لايبزيج تيمو فيرنير في الدقيقة 54 و تعادل فولفسبورج عن طريق فوتر فيجورست قبل نهاية المباراة.

بهذه النتيجة رفع لايبزيج رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد فولفسبورج إلى 16 نقطة في المركز الثاني.
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