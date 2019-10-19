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أخبار العالم

انفراجة| وزير المال اللبناني يكشف عن تطور في أزمة فرض الضرائب والرسوم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:42 م
وزير المال اللبناني
وزير المال اللبناني علي حسن خليل
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أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن وزير المال اللبناني علي حسن خليل إعلانه الاتفاق مع رئيس الوزراء سعد الحريري على إقرار الموازنة دون أي ضريبة أو رسوم جديدة وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص.

وقالت مصادر حكومية لبنانية إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة غدا الأحد لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة.

واندلعت المظاهرات، منذ الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك وماسنجر وغيرها.
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