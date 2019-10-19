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رياضة

6 مباريات بدون فوز.. ألميريا تركي آل الشيخ يواصل السقوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:04 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي ألميريا وألكوركون ، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مالك النادي ، قد اشترى ألميريا في الصيف المنقضي مقابل ما يقرب من 20 مليون يورو.

افتتح ستويتشكوف التسجيل لألكوركون في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء ، قبل أن يعادل سيزار دي لاهوز النتيجة لألميريا في الدقيقة 67 ، واضاف بعدها الصربي نيكولا ماراش الهدف الثاني لألميريا في الدقيقة 86 ، قبل أن يعادل روي كوستا النتيجة لألكوركون في الدقيقة 88 ، اتنتهي المباراة بتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

يذكر أن حكم المباراة قد طرد جوسيه كورباس من ألميريا وألبيرت دوركا من ألكوركون في الدقيقتين 73 ، 76 .

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ألكوركون للنقطة 16 في المركز الثامن ، ورصيد ألميريا للنقطة 20 في المركز الثاني ، ليواصل نادي ألميريا السقوط للمباراة السادسة على التوالي ، حيث تعادل في 4 مباريات ، وخسر في مبارتين.
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