أمم أفريقيا لكرة اليد .. تعرف على جميع مجموعات البطولة

أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد المقرر أن تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 حتى 26 يناير القادم عن التالي ...



وقوع مجموعة مصر في أمم أفريقيا لكرة اليد كالتالي " كوت ديفوار- مصر - الجابون - غينيا ".



وتؤهل البطولة لاولمبياد طوكيو عام "2020" والتي يتأهل الفائز باللقب الإفريقي بينما تخوض الفرق أصحاب المركز الثاني تصفيات الملحق الاولمبي مع منتخب اسيا واوروبا وامريكا الجنوبية اصحاب المركز الثاني من البطولة التابعة لكل قارة .



نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد - تونس 2020



المجموعة الأولى: كينيا - غينيا - الكونغو الديمقراطية - مصر

المجموعة الثانية: ليبيا - نيجيريا - الجابون - أنجولا

المجموعة الثالثة: الرأس الأخصر - كوت ديفوار - الكاميرون - تونس

المجموعة الرابعة: زامبيا - السنغال - الكونغو برازافيل - الجزائر - المغرب