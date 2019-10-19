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فن

مظاهرات لبنان | حقيقة حبس الفنانة قمر .. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:26 م
قمر اللبنانية
قمر اللبنانية
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة قمر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن حقيقة حبسها كما ردد البعض.

وقامت قمر بتكذيب الاعلامى ايلى باسيل الذى اشاع خبر حبسها بسبب قضيتها مع انجى خورى.

وقالت قمر ان كل ما يتردد غير صحيح وانا حاليا مع الشعب اللبنانى اشارك بالمظاهرات ووجهت كلمة الى الاعلامى اللبنانى قائلة : "لو شايف ان انا فى السجن يبقى أنا فى السجن الكبير بين المتظاهرين فى الشارع".

يذكر ان خلافا حادا نشب بين قمر اللبنانية وانجى خورى حيث اتهمتها الاخيرة بخطفها وضربها وهو الامر الذى نفته قمر تماما.
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