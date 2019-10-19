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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتأخر أمام مايوركا بهدف فى الشوط الأول

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:08 م
ريال مدريد وريال
ريال مدريد وريال مايوركا
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وريال مايوركا بتقدم مايوركا بهدف نظيف ، في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

سجل هدف المباراة الوحيد ، الإيفواري لاجو جونيور مهاجم ريال مايوركا في الدقيقة السابعة ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المضيف بهدف نظيف.

يذكر أن جكم المباراة ألغى هدفًا أخر لمايوركا عن طريق لاجو جونيور في الدقيقة 15 ، بداعي التسلل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة ، خلف برشلونة المتصدر بنقطة وحيدة ، والذي حقق انتصارًا كبيرًا اليوم على إيبار بثلاثية نظيفة.


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