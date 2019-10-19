الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتأخر أمام مايوركا بهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وريال مايوركا بتقدم مايوركا بهدف نظيف ، في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



سجل هدف المباراة الوحيد ، الإيفواري لاجو جونيور مهاجم ريال مايوركا في الدقيقة السابعة ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المضيف بهدف نظيف.



يذكر أن جكم المباراة ألغى هدفًا أخر لمايوركا عن طريق لاجو جونيور في الدقيقة 15 ، بداعي التسلل.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة ، خلف برشلونة المتصدر بنقطة وحيدة ، والذي حقق انتصارًا كبيرًا اليوم على إيبار بثلاثية نظيفة.





