ليست للمعلمين فقط .. التعليم تعلن عن وظائف إدارية على البوابة الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر البوابة الإلكترونية، إن وظائف التربية والتعليم ليست للمعلمين فقط ولكنها للإداريين أيضا.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه جار رفع الوظائف الإدارية علي الموقع الرسمي لـ البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم على مدار الأسبوع، حتى يختار المتقدم الوظيفة التي تناسبه.



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقديم للوظائف الإدارية سيكون على نفس الرابط الخاص بــ البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم . http://www.egmoe.org/



كما لفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجب في حالة التقدم للوظائف الادارية ، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها .



وكانت وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي تكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)



وقالت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.