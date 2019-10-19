Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رقصت بفستان أحمر على أنغام السود عيونه.. أحدث إطلالة لـ ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:09 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
تدول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو للفنانة ملك قورة فى حفل زفاف أختها. 
وظهرت ملك قورة فى مقطع الفيديو بإطلالة ثانية، حيث ظهرت بفستان أحمر طويل كتف وكتف، وهى ترقص على نغمات "السود عيونه" لـ مصطفى قمر .

واحتفلت الفنانة ملك قورة، مساء أمس الجمعة، بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة، بحضور الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني، بجانب عدد من نجوم الفن في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وبدأت مريم قورة، مسيرتها الفنية وهي طفلة في فيلم "غاوي حب" مع الفنان محمد فؤاد، ولكنها لم تُـكمل في عالم التمثيل، بينما استمرت شقيقتها ملك قورة.

“غاوي حب” عرض عام 2005، ولعب بطولته كل من الفنان محمد فؤاد، ورامز جلال، وحلا شيحة، وخالد الصاوي، وهو من تأليف أحمد البيه، وإخراج أحمد البدري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاء سويدان ترقص مع عمرو دياب بفرح شقيقة ملك قورة..فيديو

أخبار الفن| عمرو دياب ودينا الشربينى في فرح نجل هانى شاكر.. نانسي عجرم: قلبي مع لبنان

فى حفل زفافها.. كيف تألقت مريم قورة طفلة فيلم غاوى حب

بفستان يشبه العروس.. عبير منير فى حفل زفاف ابنتها مريم قورة

بفستان كب منفوش ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها

بفستان شفاف.. ليلي علوي تخطف الأنظار فى حفل زفاف مريم قورة

ترشيحاتنا

6 مباريات بدون فوز.. ألميريا تركي آل الشيخ يواصل السقوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني

موعد إجازة المولد النبوي

أبرزت أنوثتها.. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

شاهد.. عمرو أديب تعليقا على خطاب نصر الله: كلامه متناقض

رقصت بفستان أحمر على أنغام السود عيونه.. أحدث إطلالة لـ ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها

غريبة جدا .. إعلامي يكشف طريقة تعامل المعزول مرسي مع سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور

خطفا الأنظار | أحدث ظهور لحفيديّ هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا..صور