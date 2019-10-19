رقصت بفستان أحمر على أنغام السود عيونه.. أحدث إطلالة لـ ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها

تدول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو للفنانة ملك قورة فى حفل زفاف أختها.

وظهرت ملك قورة فى مقطع الفيديو بإطلالة ثانية، حيث ظهرت بفستان أحمر طويل كتف وكتف، وهى ترقص على نغمات "السود عيونه" لـ مصطفى قمر .





واحتفلت الفنانة ملك قورة، مساء أمس الجمعة، بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة، بحضور الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني، بجانب عدد من نجوم الفن في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وبدأت مريم قورة، مسيرتها الفنية وهي طفلة في فيلم "غاوي حب" مع الفنان محمد فؤاد، ولكنها لم تُـكمل في عالم التمثيل، بينما استمرت شقيقتها ملك قورة.



