توسك : بوريس جونسون أكد لي اعتزامه إرسال طلب خلال ساعات لتأجيل "بريكست"

كشف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد له، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم السبت، اعتزامه إرسال خطاب للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد نهاية الشهر الجاري.



وكتب توسك، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، "في انتظار الخطاب ، تحدثت للتو مع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن الموقف بعد التصويت في مجلس العموم"، والذي شهد موافقة غالبية نواب المجلس اليوم على إجراء تعديلات على اتفاق بريكست، حيث ألزمت هذه التعديلات ، التي صدرت بموافقة 322 عضوا مقابل اعتراض 306 أعضاء ، حكومة جونسون بضرورة تمديد موعد بريكست، لما بعد الموعد النهائي المقرر حتى الآن، والذي يحل في 31 أكتوبر الجاري.



ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن مصدر بالاتحاد الأوروبي قوله إن المكالمة التي جرت بين بوريس وجونسون مساء اليوم تضمنت تأكيدا من رئيس الحكومة البريطانية أنه سيرسل الخطاب خلال ساعات.



وقال المصدر إنه من المتوقع أن يجري توسك مشاورات مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية الرد على تلك الخطوة، موضحا أن ذلك "قد يستغرق بضعة أيام".



وكان جونسون، قد أعلن، أمس، التوصل إلى اتفاق مع بروكسل بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي على أن يتم ذلك بنهاية الشهر إذا وافق النواب على الخطة الجديدة، مبديا أمله في أن يوافق مجلس العموم على الاتفاقية، لكن المجلس أجل التصويت على الاتفاقية من أجل إجبار رئيس الحكومة على تأجيل "بريكست".



وخلال الجلسة، أبدى جونسون إصراره على موقفه الرافض لتأجيل "بريكست" مهما كلّف الأمر، وقال إنه لا يعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيوَدّ منح بلاده تمديدا إضافيا وأنه لن يتفاوض معهم على ذلك.



لكن، وبحسب "ذا جارديان"، فقد أكد مسئولون بارزون بالاتحاد الأوروبي أنه كان واضحا خلال النقاشات التي جرت بين قادة دول الاتحاد خلال قمة الخميس أنهم "سيمنحون المملكة المتحدة تمديدا ، حتى مع إبداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحفظه على ذلك.