مدرب مصر السابق: الزمالك عانى من ضغوط بعد التتويج بالكأس.. ويجب تعنيف إمام عاشور

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن لاعبي الزمالك كانت في حالة تركيز كبيرة أمام المقاولون.
وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لاحظت حالة التركيز الكبيرة على لاعبي الزمالك أمام المقاولون، بعدما كان يعاني الفريق من ضغوط بسبب تراجع المستوى عقب الفوز بكأس مصر".
وأكمل : "أكثر من لاعب في الزمالك نجح في استعادة مستواه أبرزهم فرجاني ساسي، كما أن زيزو أصبح إنتاجه أكثر وضوحا بوجوده في ناد كبير".
وتابع: "أوباما عليه التعاقد مع محلل آداء خاص لتطوير مستواه، لأنه يعاني من كثرة التمرير الخاطئ، كما أن بن شرقي لاعب رائع يتميز بالمهارة والسرعة".
وعن إمام عاشور: "مشروع لاعب جيد لكن من الممكن أن يضر نفسه، يجب تعنيفه لمصلحته من أجل جني ثمار وجوده، أنصحه بالالتزام في الآداء وعدم الاعتماد على اللعب الاستعراضي في آخر الدقائق".
وأضاف: "الزمالك عليه التركيز داخل الملعب فقط أمام جينيراسيون، وعدم التأثر بأي ظروف محيطة باللقاء".
وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لاحظت حالة التركيز الكبيرة على لاعبي الزمالك أمام المقاولون، بعدما كان يعاني الفريق من ضغوط بسبب تراجع المستوى عقب الفوز بكأس مصر".
وأكمل : "أكثر من لاعب في الزمالك نجح في استعادة مستواه أبرزهم فرجاني ساسي، كما أن زيزو أصبح إنتاجه أكثر وضوحا بوجوده في ناد كبير".
وتابع: "أوباما عليه التعاقد مع محلل آداء خاص لتطوير مستواه، لأنه يعاني من كثرة التمرير الخاطئ، كما أن بن شرقي لاعب رائع يتميز بالمهارة والسرعة".
وعن إمام عاشور: "مشروع لاعب جيد لكن من الممكن أن يضر نفسه، يجب تعنيفه لمصلحته من أجل جني ثمار وجوده، أنصحه بالالتزام في الآداء وعدم الاعتماد على اللعب الاستعراضي في آخر الدقائق".
وأضاف: "الزمالك عليه التركيز داخل الملعب فقط أمام جينيراسيون، وعدم التأثر بأي ظروف محيطة باللقاء".