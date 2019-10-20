مدرب مصر السابق: الزمالك عانى من ضغوط بعد التتويج بالكأس.. ويجب تعنيف إمام عاشور

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن لاعبي الزمالك كانت في حالة تركيز كبيرة أمام المقاولون.‏



وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لاحظت حالة التركيز ‏الكبيرة على لاعبي الزمالك أمام المقاولون، بعدما كان‎ ‎يعاني الفريق من ضغوط بسبب تراجع المستوى عقب الفوز بكأس مصر".‏



وأكمل : "أكثر من لاعب في الزمالك نجح في استعادة مستواه أبرزهم فرجاني ساسي، كما أن زيزو أصبح إنتاجه أكثر ‏وضوحا بوجوده في ناد كبير".‏



وتابع: "أوباما عليه التعاقد مع محلل آداء خاص لتطوير مستواه، لأنه يعاني من كثرة التمرير الخاطئ، كما أن بن شرقي ‏لاعب رائع يتميز بالمهارة والسرعة".‏‎ ‎



وعن إمام عاشور: "مشروع لاعب جيد لكن من الممكن أن يضر نفسه، يجب تعنيفه لمصلحته من أجل جني ثمار وجوده، ‏أنصحه بالالتزام في الآداء وعدم الاعتماد على اللعب الاستعراضي في آخر الدقائق".‏



وأضاف: "الزمالك عليه التركيز داخل الملعب فقط أمام جينيراسيون، وعدم التأثر بأي ظروف محيطة باللقاء".‏