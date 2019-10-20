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رياضة

خالد الغندور: هدف الزمالك الاول في المقاولون ليس صحيحا.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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حسن العمدة
كشف الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عن عدم أحقية الزمالك بالهدف الأول أمام المقاولون.

وقال الغندور ، عبر برنامجه الزمالك اليوم، إن تسديدة فرجاني ساسي لم تلمس لاعب المقاولون التي تحولت لركلة ركنية وجاء منها هدف الزمالك الأول.

وتابع ، الحكم المساعد هو وراء قرار أن الكرة ركلة ركنية وليس قرار محمود البنا، ولم يعترض لاعبو المقاولون علي ذلك القرار .

وواصل: عندما احرز فرجاني ساسي الهدف اعترض لاعبو المقاولون وفوجئنا جميعا أن أول مرة تحدث أن اللاعبين لم يعترضوا على ان اللعبة ركلة ركنية، واعترضوا أن الكرة هدف.
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