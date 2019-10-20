احتجاجات في تشيلي .. وفرض حظر التجول في العاصمة سانتياجو

أعلن الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو المسؤول عن أمن سانتياجو عاصمة تشيلي حظر التجول في المدينة التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق.



وقال إن حظر التجول الكامل سيسري على المدينة من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحا.



وقال الجنرال للصحفيين في سانتياجو" ندعو كل الناس إلى العودة إلى منازلهم لتقييم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والاهتمام بأسرهم ومنازلهم".