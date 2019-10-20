التعليم والبحث وثقافة خدمة المجتمع.. حلقة نقاشية بـ الجامعة الأمريكية غدًا

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة غدا الاثنين حلقة نقاشية بعنوان: "التعليم والبحث وثقافة خدمة المجتمع".. وتتزامن هذه الحلقة النقاشية مع احتفالات الجامعة بمرور 100 عام على إنشائها، ومن سعيها في بناء ثقافة تعتمد على الريادة والتعلم مدى الحياة والعطاء والخدمة المجتمعية.. تقام الحلقة النقاشية بقاعة معتز الألفي، حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة.





وتتحدث في الحلقة النقاشية الدكتورة رغدة الإبراشي، مؤسسة ورئيس مجلس إدارة علشانك يا بلدي، عن تجربتها في الخدمة المجتمعية منذ أن كانت طالبة وكيفية الحفاظ على هذه المبادرة بعد التخرج، ورامز يسري، عضو مؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة حلم مصر يتحدث عن دور الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تأسيسه لمؤسسة حلم.. كما تتحدث دينا راتب، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة وعضو هيئة التدريس المشرف على نادى رابطة المتطوعين فى العمل عن أهمية الخدمة المجتمعية داخل وخارج أسوار الجامعة، ويناقش أحمد سعيد، رئيس نادي يد بيد للطلاب بالجامعة أهمية الخدمة المجتمعية وتأثيرها على حياته وحياة طلاب الجامعة على المستوى الشخصى والأكاديمي.





وقد ساهمت الجامعة طوال السنوات الماضية في خدمة المجتمع من خلال العديد من المراكز، والأبحاث والمبادرات، حيث تعمل الجامعة من خلال مركز جون جرهارت للأعمال الخيرية والمشاركة المدنية على تشجيع المشاركين في الخدمة العامة والمشاركة المدنية لتعزيز العطاء في المنطقة العربية. ويجمع المركز بين خدمات التعليم والبحوث والتمكين حيث يسعى إلى توسيع مفهوم العمل الخيري ليشمل العدالة الاجتماعية والتنمية.





كما يساهم مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة في خدمة المجتمع وتطوره في مجالات مختلفة مثل الصحة، وتمكين المرأة، والزراعة، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.





كما تتميز الجامعة بالحياة الطلابية الثرية من خلال نوادي الطلاب، حيث يوجد بالجامعة أكثر من 60 ناديًا للطلاب والتي من تساهم في تطوير مهارتهم الشخصية والمشاركة في مجالات خدمة المجتمع.



