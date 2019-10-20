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أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص خلال تظاهرات ضد زيادة رسوم المترو في تشيلي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطات في تشيلي اليوم /الأحد/ مقتل 3 أشخاص خلال التظاهرات التي اندلعت في "سانتياجو" بسبب زيادة رسوم المترو .
وأعلنت السلطات - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - فرض حظر التجول في سانتياجو صباح اليوم، وذلك بعد أن أشعل المتظاهرون النار في الحافلات وأحرقوا محطات المترو واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب في المدينة التي يسكنها سبعة ملايين نسمة .
واشتبك التشيليون الغاضبون من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد مع قوات الأمن أمس بالرغم من حالة الطوارئ المعلنة لوقف أسوأ أعمال عنف تشهدها أكثر دول أمريكا اللاتينية استقرارا .
وكان الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا قد أعلن - أول أمس - حالة الطوارئ في سانتياجو بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة.
وذكرت السلطات أن 16 حافلة على الأقل أحرقت الجمعة ودمرت بالكامل نحو عشر محطات للمترو، في حين أعلنت الشرطة عن اعتقال 180 شخصا على الأقل وجرح 57 شرطيا.

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