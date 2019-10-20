Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بدء جلسة محاكمة محمد راجح ورفاقه في قضية قتل محمود البنا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
محمود البنا ضحية
محمود البنا ضحية الغدر بالمنوفية
Advertisements
محمد امين
بدأت منذ قليل جلسة محاكمة المتهم محمد راجح ورفاقه الثلاثة في قضية مقتل الشاب محمود البنا "شهيد الكرامة" بمدينة تلا خلال دفاعه عن فتاة كان يقوم المدعو محمد راجح بالتعدي عليها وسط الشارع.

وشهدت محكمة شبين الكوم تشديدات أمنية مكثفة من رجال الشرطة وإغلاق جميع المداخل والطرق المؤدية للمحكمة.

ويشهد محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الأمن العام ورجال المباحث في أولى محاكمة المتهم محمد راجح في قضية مقتل الشاب محمود البنا.

وتم إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة برجال الأمن المركزي وقوات الأمن وتشكيل دروع بشرية من رجال الأمن حول المحكمة.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوى، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل 36 ساعة من المحاكمة .. محامي محمد راجح قاتل محمود البنا يعتذر عن القضية

الحقيقة الكاملة لتزوير سن راجح قاتل محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية

الرأي العام منعني.. أول تعليق من محامي قاتل شهيد الشهامة بعد الانسحاب من القضية

ننشر أسماء المحامين المدافعين عن ضحية الشهامة بالمنوفية

كلمات مؤثرة من أحمد السقا عن شهيد الشهامة محمود البنا

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور

ترشيحاتنا

الدولار يسجل 16.29 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20 -10-2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 20-10-2019

بعد الحديث عن اتفاق تاريخي.. الكويت تكشف آخر التطورات في استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

شاب مهذب لأقصى حد ولكنه لا يصلي فهل أزوجه ابنتي ؟ .. شاهد رد علي جمعة

فنانون يتضامنون مع محمود البنا.. خالد الصاوي: رجولة محتاجة تدرّس.. والسقا: قصة شهامة

تمسك بموقفك .. رسالة نارية من مرتضى منصور للخطيب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل القفص.. جلسة مغلقة وتكثيف أمني خلال محاكمة قاتل شهيد الشهامة في المنوفية.. صور

تحدي عبور مصر .. رالي دراجات نارية يبعث رسالة سلام لتنشيط السياحة

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور