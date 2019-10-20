هل يجب على المرأة إقامة الصلاة قبل أن تصلي أم يكفى تكبيرة الإحرام ؟

هل يجب على المرأة إقامة الصلاة عن كل فرض أم تكفي تكبيرة الإحرام فقط؟، سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وأوضح فخر، قائلًا: إذا كانت تصلى وحدها أو مع مجموعة من النساء إذا أقامت الصلاة فلا مانع من ذلك.



هل يجب على المرأة إقامة الصلاة قبل أن تصلي ؟

رد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء من سيدة تقول " هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة قبل أن تصلي في المنزل".



أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الرسمية للدار، أنه ليس شرطا الآذان أو الإقامة للرجل أو السيدة للدخول في الصلاة لأنهما سنة وليست واجب.



وأضاف: وقت دخول الصلاة بمجرد الآذان نصلي وليس شرطًا الانتظار لإقامة الصلاة دون التوقف على الآذان.



وتابع: الصلاة سبب في استقامة العبد على أوامر الله تعالى، حيث تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ قال اللَّه تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ.



هل يجوز للمرأة إقامة الصلاة عند صلاتها منفردة ؟

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من متصلة تقول "هل يجوز للمرأة إقامة الصلاة عند صلاتها منفردة".



أجاب المفتي السابق، خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم" على "سي بي سي" أنه يجوز لها الآذان والإقامة دون الجهر بذلك، وذلك لكونهما ذكر من أذكار الله ولا يجوز النهي عنهما.



وأضاف أن قامة الصلاة للرجال والنساء لأن عليها ثواب وهي ذكر من ذكر الله ويجوز للمرأة أن تقيم الصلاة لنفسها مع نفسها.