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رياضة

تعرف على موقف صلاح.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، الأحد، قمة إنجليزية من العيار الثقيل، بين ليفربول ومتنشستر يونايتد، في تمام الخامسة، والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد:

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، وقطع خطوة جديدة نحو اللقب الغائب من 30 عاما، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته السابقة في البريميرليج هذا الموسم.

على الجانب الآخر يسعى مانشستر يونايتد لمصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج السلبية قفي الفترة الاخيرة، واحتلال الفريق مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موقف محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد:

واشارات تقارير إنجليزية، أن محمد صلاح تعافي من إصابته التي تعرض لها أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية، وبات قريبا من خوض مواجهة مانشستر يونايتد.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لـ مباراة مانشستر يونايتد: "جاهزية صلاح وأليسون وماتيب؟ لا شيء مؤكد حتى الآن، مازال لدينا حصتين تدريبتين، ثم نقرر بعدها موقف الثلاثي من المشاركة".

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتدج:

حراسة المرمى: روميرو

خط الدفاع: ليندلوف - ماجواير - بيساكا - اشلي يونج.

خط الوسط: ماتيتش - ماكتوميناي - خوان ماتا.

خط الهجوم: جيمس - مارسيال - راشفورد.

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