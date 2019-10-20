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أخبار العالم

خــاص.. سعودي يكشف موعد طرح أرامكو والغرض الأساسي من وراء الاكتتاب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
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مــــيـــــــــس رضـــــــــا
كشف المهندس عماد الرمال خبير النفط والاقتصاد السعودى، عن وقت حسم طرح أرامكو للاكتتاب العام بعد أقاويل عده ومطالبات بالطرح حاليا وأخري بالتأجيل كنوع من حماية عملاق النفط من وضع المجازفة تحديدا فى هذا التوقيت حسب رؤيتهم.

وأوضح "الرمــــــال"، فى تصريح خــاص لــــ" صدى البلد"، أن أرامكو تستعد لإنهاء عملية الطرح للاكتتاب العام أخر الأسبوع المقبل بعد فترة من الجدل حول سرعة إتخاذ الخطوة أو تأجيلها لحين إشعار أخر.

ونوه إلى أن الغرض الأساسي من الطرح مهم جدا وهو وضع أرامكو تحت الرقابة الداخلية والدولية، موضحًا أن ارامكو كانت لا تعلن عن قوائمها المالية سابقا، ومع بداية رؤية محمد بن سلمان تعهد بأن تكون قوائمها المالية متاحة للجميع وتحت الرقابة تحت رقابة داخلية ودولية بمشاركة قطاع الخاص والبنوك فى أسهم أرامكو وبالتالى ستخضع قوائمها المالية كمثل أي شركة نفط فى العالم للتقييم.

وكان من المنتظر أن تعلن أكبر شركة للنفط في العالم خططا الأسبوع الجاري لطرح حصة تتراوح من 1 إلى 2% في سوق الأسهم السعودية (تداول) قبل إدراج دولي محتمل.

ومن المتوقع أن يحقق طرح أرامكو ضعف ما حققه الطرح الأولي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا" الذي بلغت عائدات طرحه الأولي في 2014، 20 مليار دولار أمريكي.
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