وزيرة السياحة تلتقى مسئولى الشركة العالمية Easy Jet لمناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، Johann Lundgren الرئيس التنفيذى لشركة Easy Jet Airliners التى تعتبر واحدة من كبريات شركات الطيران العالمية، و Garry Wilson الرئيس التنفيذى لشركة Easy Jet Holidays، و Paul Aplin رئيس قسم العمليات فى الشركة، وRobert Carey رئيس القسم التجارى والاستراتيجى بالشركة.



جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال الشركة، حيث أبدى مسئولو الشركة عن رغبتهم في زيادة حجم أعمالهم فى السوق المصرى بداية من موسم الشتاء المقبل مما يساهم فى دفع مزيد من حركة الطيران من الأسواق السياحية المصدرة لمصر، وأشاروا الى أن هناك طلبا متزايدا لدى عملائهم للسفر الى مصر.



وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة تقرير المتابعة الأول، والذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي، لما تم انجازه وتحقيقه فى محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة بعد مرور ما يقرب من 10 شهور على إطلاقه في نوفمبر الماضي، وقامت بإهدائهم نسخة من هذا التقرير.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن نجاح الوزارة فى تحقيق أهداف المحاور المختلفة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يأتي بتضافر الجهود والعمل الجماعي بين كافة الأطراف ذات الصلة من حكومة وقطاع خاص من خلال صياغة رؤية موحدة والعمل علي تحقيقها بما يفيد مصر والعاملين في القطاع.



وتطرق اللقاء للحديث عن أهمية الحجز الإلكترونى للسفر والسياحة، حيث أوضح مسئولو الشركة أن لدي الشركة ما يقرب من 100 مليون عميل سنويا من بينهم 30 مليون عميل يعتمدون على الحجز الالكتروني للسفر، وأضافوا أن الشركة لديها خاصية جديدة تقدمها لعملائها تمكنهم من الدخول على مواقع الحجز الالكترونى مباشرة من خلال الضغط على صور المكان الذي يرغبون في السفر اليه على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام.



وأعربوا عن استعدادهم للترويج للمقاصد السياحية المختلفة بمصر بين عملائها من خلال المنصات المختلفة للشركة، مشيرين إلى أن الشركة تغطى كافة الأسواق بأوروبا وتنظم رحلات طيران بمعدلات واسعة قد تصل إلى ثلاث رحلات يومية من مقصد سياحى واحد.



وفى هذا الشأن أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التكنولوجيا أصبحت تسيطر بشكل كبير على الحجوزات السياحية واختيار الوجهات السياحية وذلك وفقا للتطور الذى شهدته الصناعة عالميا، مضيفة أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تؤثر وبقوة فى اتخاذ قرارات السفر لدى السائحين وتجذب شرائح متنوعة.



وأكدت الوزيرة على أن وزارة السياحة تعمل على الترويج لمصر بصورة حديثة ومعاصرة من خلال تحديث آليات الترويج حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال وخاصة مع الاتجاهات الحديثة للمسافرين والسائحين حول العالم من حيث الفئات العمرية والاهتمامات المختلف وما يبحثون عنه في رحلاتهم .



كما تناول اللقاء مناقشة دور الحملات الترويجية المشتركة Co-Marketing الفعال والمؤثر في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث أشارت الوزيرة إلى أن اتساق محاور الحملة الترويحية الجديدة لمصر يعتبر أحد الضوابط والمعايير الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لتنظم عمل هذه الحملات للعام المالي٢٠١٩/٢٠٢٠ لتكون أكثر تأثيرا وفعالية في الترويج لمصر.



وأشارت إلى محاور الحملة الترويجية الجديدة لمصرP2P" People 2 People"، والترويج للمقاصد السياحية المختلفة كل على حدى Branding By Destination ، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020، والتي تأتي ضمن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.



وأشار مسئولو الشركة إلى أنه من المتوقع زيادة رحلات الشركة لمصر بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير العام المقبل مما سيساهم فى جذب شرائح متنوعة من السائحين، وخاصة مع افتتاح مطار سفنكس الذى سيعمل على تسهيل حركة السائحين إلي المتحف ويتيح لهم فرصة التوجه للمدن السياحية المختلفة وسيعطى فرصة كبيرة لتنويع البرامج السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى ومنها السياحة الشاطئية.



وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون والتواصل الفعال بين وزارة السياحة وشركات الطيران وكبار منظمي الرحلات، مستعرضة النتائج الإيجابية للبرنامج الجديد لتحفيز الطيران والذي أطلقته وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وبدأ العمل به في 1 نوفمبر 2018 وحتى 29 إبريل 2020 .



وأوضحت أن هناك عدد من المعايير التى يقوم عليها البرنامج الجديد منها تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها مما سيكون له أكبر الاثر في تعظيم التنافسية السعرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر، مشيرة الى أن البرنامج بدأ يؤتى ثماره فى جذب سياح من بلدان مختلفة وفتح أسواق جديدة .



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن الوزارة قد أنهت جميع المستحقات المعلقة الخاصة ببرامج تحفيز الطيران السابقة.

وفي هذا أعرب مسئولوا الشركة عن رغبتهم في التعاون مع الوزارة من خلال برنامج تحفيز الطيران الجديد.



وأشارت الوزيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتة إلى التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا لعام 2019 وفقا للتقرير الذى صدر عن منتدى الاقتصاد العالمى في سبتمبر الماضى، حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا وفقا لهذا المؤشر وتقدمت تسعة مراكز حيث احتل قطاع السياحة المصري المركز ال 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز ال 74، مشيرة إلى تقدم مصر في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي من المركز ال 60 إلى المركز ال 5.



