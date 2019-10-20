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مرأة

ماذا يحدث عند تناول كوب من الشاي على معدة فارغة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يتجاهل بعض الأشخاص تناول وجبة الفطور ويتناولون عوضا عنها المشروبات الساخنة والتى تحتوى على الكافيين على معدة فارغة دون تناول الاطعمة مثل "الشاى والقهوة".

ويقدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أضرار تناول كوب من الشاى على معدة فارغة وهى:

1- شرب الشاي على معدة فارغة له آثار سلبية على الجسم، هذه الآثار قد تؤدي إلى القلق وغيرها من المشاكل المتعلقة بالنوم، إذا كنت تخطط لشرب الشاي في الصباح، فينبغي أن يكون ذلك بعد وجبة الإفطار.

2- الشاي في الصباح الباكر يأكل المينا من أسنانك، يحدث هذا لأن البكتيريا في الفم سوف تفكك السكر، مما يؤدي إلى زيادة مستويات حمض الفم .

3- شرب الشاي على معدة فارغة في الصباح يعطل النظام الأيضي الخاص بك بسبب عدم التوازن في المواد الحمضية والقلوية في المعدة، هذا يمكن أن يتداخل مع النشاط الأيضي المنتظم للجسم، ويمكن أن يسبب المزيد من المتاعب.

4-الذين يعانون من مشكلات فقر الدم، لا ينبغي لهم تناول الشاي على معدة خالية لأنه يقلل من معدلات امتصاص الحديد في الجسم من مصادر الغذاء الأخرى.

5-التنفس بشكل سريع.

6-الطنين في الأذن.

7-الارتعاش.

8-عدم انتظام ضربات القلب.

9-العصبية والأرق.

10-الغثيان والتقيؤ.
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