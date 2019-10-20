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ثقافة

وفد مدينة باڤوس القبرصية يزور مكتبة الإسكندرية ومتحف كفافيس

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
زار وفد مدينة باڤوس والفوج السياحي القادم من ميناء ليماسول القبرصي، اليوم الأحد، مكتبة الإسكندرية، في ضوء الزيارات الميدانية التي أعدتها محافظة الإسكندرية، لاستقبال الوفد القادم في أول رحلة بحرية للباخرة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصي إلى ميناء الإسكندرية وعلي متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة. 

وخلال الزيارة؛ قدم وفد مدينة باڤوس الشكر لمحافظة الإسكندرية وجميع القيادات والمنظمين، على حسن تنظيم جولاتهم داخل الثغر، معربين عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارات المتنوعة، والتنظيم الرائع لهذه الزيارة التي جاءت نتيجة لجهود متبادلة بين الجانبين.

كما زار الوفد القبرصي متحف كفافيس بحي وسط، وذلك استكمالا لجدول الزيارات الميدانية التي أعدتها محافظة الإسكندرية لاستقبال الفوج. 

و أبدى الوفد إعجابه بالمتحف و بوجود آثار تعبر عن وجود يونانين في الإسكندرية، كما قدموا الشكر لمنظمين الزيارة، متمنين قضاء أكبر وقت ممكن في الإسكندرية تلك المدينة الفريدة التي بها العديد من أوجه تشابه من موطنهم. 
وفد مدينة باڤوس القبرصية يزور مكتبة الإسكندرية ومتحف كفافيس
وفد مدينة باڤوس القبرصية يزور مكتبة الإسكندرية ومتحف كفافيس
وفد مدينة باڤوس القبرصية يزور مكتبة الإسكندرية ومتحف كفافيس
وفد مدينة باڤوس القبرصية يزور مكتبة الإسكندرية ومتحف كفافيس
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