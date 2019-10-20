جميلة الجميلات ليلى فوزي.. عندما تحولت ذات العيون الخضر لـ وحش





بالرغم من أصولها التركية وملامحها الجميلة للغاية التي أوصلتها للقيام بدور جميلة الجميلات، إلا أنها برعت في دور الشر في فيلم ضربة شمس وتمكنت من إقناع الجمهور بدورها الشرير من خلال نظرات عينيها التي عرف عنها البراءة والطفولة في كل أفلامها السابقة لذلك الفيلم.. هي فاتنة السينما المصرية "ليلى فوزي" .ولدت الفنانة ليلى فوزي في تركيا لأب مصري كان تاجرا ثريا جدا، وله محلات تجارية في القاهرة ودمشق وتركيا، فكانت تدرج من عائلة ثرية، وبدأت حياتها الفنية قبل بلوغها سن 15 عاما من خلال دور تلميذة في فيلم "مصنع الزوجات" عام 1941 مع المخرج نيازي مصطفى.وسرعان ما ذاع صيتها في عالم الفن وبدأ اسمها يلمع بين المخرجين، خاصة أن ملامحها الرائعة البريئة زادت من فرصتها في دخول السينما وظهورها بشكل سريع حتى لقبت بجميلة الجميلات بعد دورها في فيلم "الناصر صلاح الدين" في دور فيرجينيا .ورغم استخدام المخرجين لشكلها الهادئ وملامحها البريئة في أدوار الجميلات أو النساء الفاتنات، إلا أنها أظهرت قوتها في التمثيل خلال فيلم "ضربة شمس" الذي كان بعيدا كل البعد عن أدوارها السابقة.ظهرت "ليلى" في فيلم ضربة شمس بدور صامت طوال الفيلم إلا أنه كان دورا مهما للغاية فقد كانت نظرات عينيها شريرة ومخيفة وكانت أبلغ كثيرا من كلمات الشر وتمكنت من إتقان الدور الذي حُفر في أذهان الجمهور .جدير بالذكر أن الفنانة ليلى فوزي قبل وفاتها رفضت عرضا من قناة فضائية لعمل قصة حياتها فيلم سينمائي، وتوفيت في 12 يناير 2005 بعد صراع مع المرض.