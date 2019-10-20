انطلاق فعاليات ورش العمل للمؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية 2019

انطلقت اليوم أولى فعاليات ورش العمل التدريبية المكثفة لمؤتمر "قدرات التقييم الوطنية"، بمشاركة 15 خبيرًا دوليًا في مجال المتابعة وتقييم الأداء، والتي تستمر لمدة 85 ساعة على مدى تنظيم 10 ورش تدريبية.



وتشمل موضوعات التدريب ما يتعلق بآليات التحقق من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكيفية دمج المواطنين في عملية المتابعة، ودور موازنة البرامج والأداء في تطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء.



وتستمر الورش التدريبية حتى غد الاثنين، على أن تبدأ فعاليات المؤتمر عقب انتهاء الورش مباشرة فى الفترة من 22- 24 أكتوبر الجارى، والذى يعقد بمدينة الغردقة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".



