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أخبار العالم

أردوغان يهدد أمريكا وأوروبا بخرق الهدنة واستمرار العدوان على سوريا.. تفاصيل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:33 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بتهديد فج جديد للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، مؤكدًا أن ميليشياته الإرهابية سوف تستمر في عدوانها الغاشم على شمال شرقي سوريا، إذا لم تنسحب قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة الآمنة خلال مهلة الـ 120 ساعة التي اتفق عليها مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، يوم الخميس الماضي. 

وقال "أردوغان" في تصريحات نقلتها شبكة "تي.آر.تي" التركية، "الهجوم التركي في سوريا سيستأنف إذا لم ينسحب المسلحون الأكراد من المنطقة الآمنة خلال مهلة الـ120 ساعة".

وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، بشكل كامل من مدينة رأس العين الحدودية، وذلك تنفيذًا لاتفاق تركي أمريكي لوقف إطلاق النار ينص على انسحاب مقاتليها من منطقة حدودية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية السبت أنه بمجرد السماح لمقاتليها بمغادرة رأس العين، ستسحب قواتها من منطقة تمتد بين رأس العين وتل أبيض بطول نحو 120 كيلومترًا.

إلا أن النظام التركي يصر على انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة بطول 440 كيلومترًا من الحدود العراقية إلى نهر الفرات.
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