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محافظات

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة فى قنا.. تعرف عليها

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:58 م
صدى البلد
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يوسف رجب
أعلنت هندسة كهرباء قنا غرب، في بيان لها اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي صباح غد الاثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، عن 11 منطقة بمدينة قنا، لإجراء أعمال صيانه.

وأوضح البيان، أن المناطق التي يشملها فصل التيار الكهربائي تضم مناطق " الأحوال المدنية- المنشية- عزبة سعيد- شارع سعودي- مدرسة الزراعة- شارع بحري البلد- شارع الدقينى- السهريج- كوبري الشيخ يونس- شارع الجميل- خلف الاسعاف".

وأشار البيان، إلى أن فصل التيار يبدأ في تمام الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 2 ظهرًا وسوف تتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأضاف البيان، أن أعمال التطوير تستهدف تطوير عدد من المناطق بمحافظة قنا، ضمن منظومة تطوير شبكة كهرباء قنا.
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