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رياضة

الأهلي لم يعلن جديدا.. اتحاد الكرة يتمسك بموقفه والجونة يعلن التزامه بخوض المباراة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:27 م
لقاء الأهلي والجونة
لقاء الأهلي والجونة
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حسام الحارتي
أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة تمسكه بإقامة لقاء النادي الأهلي ومنافسة نادي الجونة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر 2019".

ورفض اتحاد الكرة المصري طلب مسئولي نادي الجونة بتأجيل المباراة معلنا خوض المباراة في موعدها المحددة دون وجود أي تأجيلات.

وأعلن مسئولو نادي الجونة التزامهم التام بتعليمات اتحاد الكرة المصري بخوض مباراته أمام النادي الأهلي في الموعد المحدد من قبل مسؤولي الاتحاد المصري .

في المقابل تمسك مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بقرار عدم خوض المباراة دون الإعلان عن موقفهم النهائى حتى الآن على الرغم من اعلان نادي الجونة خوض المباراة .

يذكر ان الأهلي أصدر بيانًا يوضح من خلاله أنه لن يخوض اي مباراة له في الدوري الممتاز قبل أن يواجه الزمالك في لقاء القمة 119، الذي تم تأجيله لدواعي أمنية.

كان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، يوم السبت الموافق 19-10-2019، ولكن تم تأجيلها وخاض الزمالك مباراة المقاولون العرب وتغلب خلالها بهدفين مقابل هدف واحد.
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