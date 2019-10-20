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رياضة

مفاجأة.. الأهلي يدرس منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع بعد رفضه خوض مباراة الجونة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:24 م
تدريب الاهلى
تدريب الاهلى
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عبد الحكيم أبوعلم
يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى منح لاعبيه راحة لمدة اسبوع بعد تمسك مجلس ادارة النادى بعدم خوض مباراة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الاسبوع الخامس لبطولة الدورى .

تأتى الفكرة التى يدرسها الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بسبب رفض ادارة النادى خوض مباراة الجونة بعد البيان الذى اصدره للمطالبة بمواجهة الزمالك قبل خوض أى مباراة بالدورى.

كما تأتى فترة الراحة فى ظل أن أول مواجهة رسمية للأهلى ستكون فى 25 نوفمبر المقبل أمام وادى دجلة خاصة أن مباراة المصرى فى الدورى فى الاسبوع السادس تم تاجيلها بسبب مشاركة المصرى فى الدور المكرر لكأس الاتحاد الافريقى " الكونفيدرالية " اضافة الى توقف مسابقة الدورى بسبب منافسات المنتخبين الاول والثانى .

وتمسك مسئولو النادى الأهلى بعدم خوض اى مباراة بالدورى قبل مواجهة الزمالك بالدورى.. وأبدى مسئولوه تحملهم لاى عواقب سواء بخصم أى نقاط أو خلافه .

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم.

ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأعلن النادي الأهلي رفضه خوض أي مباراة في بطولة الدوري المصري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك، التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.
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