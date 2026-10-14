برلماني: تنمية الصادرات المصرية «ضرورة» لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تنمية الصادرات المصرية يعكس إدراكًا لأهمية هذا القطاع في دفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن التصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يوفره من فرص أمام المصانع والشركات المصرية للتوسع وزيادة الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة.

وأوضح حماد في تصريحات خاصة أن دعم الصادرات لا يقتصر على زيادة حجم المبيعات الخارجية، وإنما يمتد إلى تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على التطور والتحديث، وتحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس على تنافسية المنتج المصري ويعزز قدرته على تلبية احتياجات الأسواق الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تيسير الإجراءات أمام المصدرين، وتطوير منظومة الشحن والخدمات اللوجستية، وتوفير الحلول التمويلية والتأمينية المناسبة، تمثل عوامل مهمة لخفض تكاليف التصدير ومساعدة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على دخول الأسواق الخارجية والاستمرار فيها.

التوسع في المعارض الدولية والإقليمية

وأضاف أن التوسع في المعارض الدولية والإقليمية، والاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية، وتعزيز الترويج للمنتجات المصرية، من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الوطنية، وتساعد على تنويع الأسواق المستهدفة وزيادة الطلب على المنتجات المحلية.

وأكد حماد أن تنمية الصادرات ترتبط بصورة مباشرة بزيادة الاستثمارات الصناعية، وتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، وتوفير فرص عمل مستدامة، لافتًا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص، مع الاهتمام بتدريب العمالة ورفع كفاءة الكوادر الفنية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع.